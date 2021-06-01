Верховная Рада приняла закон, которым до 2025 года украинским авиакомпаниям продлевается переходной период для перехода на самолеты отечественного производства, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий закон «О внесении изменения в раздел XXІ «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства» проголосовали 292 народных депутата.

Законом временно, до 31 декабря 2024 года, продолжается условное полное освобождение от обложения таможенными платежами и без обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных платежей самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест, ввозимых на таможенную территорию Украины украинскими авиакомпаниями по договорам оперативного лизинга.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Кабинету Министров Украины поручено во время составления проекта государственного бюджета Украины на 2022 год предусмотреть финансирование из государственного бюджета Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы в объемах, необходимых для восстановления полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоения производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.