Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил противоэпидемические рекомендации для ряда заведений на этапе ослабления карантина, в частности для парикмахерских, магазинов и кафе.

На своей странице в Facebook он сообщил, что в настоящее время «очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики».

Рекомендации утверждены для:

Парикмахерских и салонов красоты;

Заведений общественного питания;

Точек продажи продовольственных и непродовольственных товаров;

Стоматологических кабинетов;

Офисных помещений, в которых разрешено осуществлять деятельность на этапе карантина;

Заведений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.

Рекомендации включают температурный скрининг сотрудников, обслуживание (для кафе и ресторанов — только на вынос) с соблюдением безопасной дистанции, установку медсредств для дезинфекции рук и другое.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с некоторыми послаблениями, которые начнут действовать с 11 мая: открытие парков, скверов, зон отдыха; парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты; летних площадок, кафе и ресторанов на вынос; разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами в ТРЦ; разрешение работы заведениям бытового обслуживания; открытие музеев и библиотек; разрешение работы стоматологов, аудиторов, адвокатов, сервисов бытовой техники.

Также профессиональным спортивным командам разрешат проводить тренировки.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.