также в разделеОбщество
МИД: Ограничения на выезд украинцев за границу действуют только для авиаперелетов 29
Только 15% зараженных коронавирусом украинцев помещены в больницы 24
Для выезда в Британию необходимо разрешение МИД Украины 58
За сутки в Крыму госпитализировали 24 человека с подозрением на COVID-19 13
В Украину вернулись еще 560 граждан 19
Зеленский поздравил украинцев с Днем матери 26
От коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой помощи 22
В Украине коронавирусом заразились почти 3 тысячи медиков 31
За 9 мая на Буковине зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19 23
Германия тестирует украинские лекарства от коронавируса 54
Полиция назвала число участников в мероприятиях 9 мая 31
В Украину спецрейсом из Кувейта отправили 46 украинцев 18
Полиция Запорожья разоблачила организацию, которая изготовляла коммунистическую символику 22
За сутки в ВСУ обнаружили 8 новых случаев COVID-19 11
В Минобороны рассказали о реформе ведомства в направлении международного сотрудничества 11
Кулеба: Российская агрессия против Украины продолжается дольше Второй мировой 28
Зафиксировано два новых очага коронавируса в Донецкой области 45
Около 150 украинцев болеют COVID-19 за границей 20

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил противоэпидемические рекомендации для ряда заведений на этапе ослабления карантина, в частности для парикмахерских, магазинов и кафе.

На своей странице в Facebook он сообщил, что в настоящее время «очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики».

Рекомендации утверждены для:

Парикмахерских и салонов красоты;

Заведений общественного питания;

Точек продажи продовольственных и непродовольственных товаров;

Стоматологических кабинетов;

Офисных помещений, в которых разрешено осуществлять деятельность на этапе карантина;

Заведений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.

Рекомендации включают температурный скрининг сотрудников, обслуживание (для кафе и ресторанов — только на вынос) с соблюдением безопасной дистанции, установку медсредств для дезинфекции рук и другое.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с некоторыми послаблениями, которые начнут действовать с 11 мая: открытие парков, скверов, зон отдыха; парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты; летних площадок, кафе и ресторанов на вынос; разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами в ТРЦ; разрешение работы заведениям бытового обслуживания; открытие музеев и библиотек; разрешение работы стоматологов, аудиторов, адвокатов, сервисов бытовой техники.

Также профессиональным спортивным командам разрешат проводить тренировки.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
4924 грн.
59
Теги