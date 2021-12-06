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По материалам СБУ наложен арест на 13 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику АО «Авиакомпания Смартавиа».

Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
  • ст. 334 (нарушение правил международных полетов).

Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки в аннексированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства.

Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Напомним, по материалам СБУ наложены аресты уже на 249 российских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки к временно оккупированному полуострову, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.
ForUm

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