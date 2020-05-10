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С началом пожароопасного периода в Украине резко увеличилось количество пожаров в природных экосистемах. Только с понедельника, 4 мая, в жилом секторе страны возникли 256 пожаров, в результате которых погибли 12 человек, а еще 16 — пострадали.

Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

«Сотни гектаров задымленных лесов и открытой территории более чем на месяц стали ТОП темой, однако внимания общественности требует и другая проблема: жилье граждан также продолжает гореть. Более того, огонь разрушает не только дома и квартиры, но и уносит жизни», — пишет ГСЧС.

Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, которые легко доступны для детей.

Отмечают, что 7 мая чудом удалось избежать гибели двух граждан Донецкой области во время пожаров в их домах.

Так, при проведении разведки в одной из квартир в Краматорске спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух мужчину, которого в дальнейшем госпитализировали в ожоговое отделение больницы. Еще одну женщину в Краматорске спасли автолестницей с балкона 4-го этажа, где в 07:41 также вспыхнул пожар.

Уже 9 мая огонь унес жизнь мужчины 1966 года во время пожара летней кухни в г. Старый Крым в Мариуполе. Всего с начала года огонь унес жизни уже 742 украинских граждан.

Напомним, с начала мая на водоемах Украины уже погиб 21 человек.
ForUm

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