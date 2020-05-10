В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 89 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«9 мая в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев — в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом», — написал он на своей странице в Фейсбук.

Также Осачук сообщил о 18 буковинцах, которые за субботу выздоровели от COVID-19.

Он отметил, что всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образцов материалов.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.