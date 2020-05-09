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От коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Так, больше всего зараженных COVID-19 украинцев находятся в Италии - 121. Также украинцы лечатся от коронавируса в Германии, Чехии, Швеции, Австрии, Мальте, Молдове, РФ, США, Уругвае, Таиланде.

Также отмечается, что 62 гражданина Украины вылечились от коронавируса за границей. Больше всего в Греции - 22 человека.

Кроме того, 8 человек умерли от болезни.

Напомним, 7 мая Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19).
ForUm

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