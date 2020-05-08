Создатели молитвослова для мобильных устройств присоединились к акции поддержки врачей, которые борются с коронавирусом.
Как сообщает «ФОМА», в новой версия мобильного приложения «Молитвослов с аудио для всех», можно участвовать в акции журнала «Фома» #молимсязаврачей.
В новой версии есть более 400 молитв и 100 аудиоверсий, которые доступны даже без подключения интернета.
Скачать приложение можно бесплатно.
На странице акции #молимсязаврачей опубликованы тексты двух особых молитв, а также большой список с именами людей. Пользователи могут пополнять этот список, оставляя новые имена через форму обратной связи.
Молитвы, размещенные на странице акции, предназначены для келейного чтения, поэтому в список можно добавлять как имена православных верующих, так и инославных.
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