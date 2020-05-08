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В перечне глав государств, которым президент России Владимир Путин отправил поздравления с 75-й годовщиной победы, нет президентов Украины и Грузии, сообщается на сайте Кремля.

Вместо этого Путин поздравил «народ» Грузии и Украины.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины», — сообщает Кремль.

В поздравительных посланиях говорится, что нынешние поколения должны сохранить священную память о тех, кто отстоял свободу родной земли, а также противостоять попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны и оправдать бесчеловечные преступления нацистов.

Помимо этого, российский лидер поздравил руководство и народы Франции, Великобритании и США. Он заверил, что Россия не забудет подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», а также советско-американское и советско-британское боевое содружество. 

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения. В этот день в 1945 году Германия объявила о капитуляции во Второй мировой войне.

В СССР день Победы праздновали 9 мая.
 
ForUm

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