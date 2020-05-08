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Сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

В этот день в 1945 году Германия объявила о капитуляции во Второй мировой войне.

Символом памяти является красный мак.

В 2004 году 8 мая установлено Днем памяти и примирения Генеральной Ассамблеей ООН. С 2005 года в этот день память жертв Второй мировой войны чтят во многих странах мира. Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в 2015 году.

Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 
ForUm

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