Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

«Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов», – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в МИД, преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев. «Эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений. Михаил Саакашвили - гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине», – заявили в во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что развитие украинско-грузинского стратегического партнерства - это воля наших народов и мы будем делать все для того, того, чтобы его всесторонне поддерживать.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

После этого чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали в Тбилиси для консультаций.