Сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой ​​пгт Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией, где почтил память погибших во Второй мировой войне.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 7 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 46 человек. Впервые зафиксировали три летальных случая в течение суток.

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер. Планируется открыть: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). Смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также - автокинотеатр, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов.

Чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отзовут в Тбилиси для консультаций из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Президент Владимир Зеленский назвал ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили .

Министерство образования и науки Украины сдвинуло на месяц срок проведения вступительной кампании.

Некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на 300% доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больницы, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов

Министр юстиции Украины Денис Малюська уверяет, что с Приватбанка не будут взимать $250 млн в пользу семьи Суркисов.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский более двух лет назад подал документы на получение гражданства Румынии – воспользовавшись упрощенной процедурой, которая предполагает наличие румынских корней.