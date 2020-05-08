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Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой ​​пгт Меловое в Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией, где почтил память погибших во Второй мировой войне, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В Меловом президент посетил мемориальный комплекс «Украина - освободителям».

Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции - солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди припала освобожденная из нацистской неволи женщина.

Постамент внешне напоминает блиндаж. Внутри - музей «Землянка». На постаменте надпись: «Украина - освободителям».

Скульптурная композиция - лишь часть мемориального комплекса в центре поселка.

Рядом с памятником - братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.

ForUm

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