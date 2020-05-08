Министерство образования и науки Украины сдвинуло на месяц срок проведения вступительной кампании, сообщила пресс-служба ведомства.

«Изменились сроки проведения вступительной кампании в 2020 году – все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации. Так, для поступающих на основе ПЗСО регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования», - говорится в сообщении.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Минобразования предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем ​​подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания (ЕФВИ) перенесены. Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет происходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВИ и ЕФВВ остаются неизменными – 1 и 3 июля соответственно. Дата же регистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесена на месяц.

Изменениями расширены категории поступающих, которые могут воспользоваться правом на перевод на вакантные места государственного заказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

В условиях приема также закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранных украинцев, которые постоянно проживают в Украине, лиц, признанных беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к вступлению, как и для граждан Украины. То есть теперь для того, чтобы учиться на бюджете эта категория поступающих должна будет успешно сдать ВНО и подать до 5 заявлений на бюджетные места в университете.

Обновленные условия приема приведены в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 изменений в Закон «О высшем образовании». В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных экзаменов для поступающих в магистратуру, которые получили степень высшего образования по другой специальности и тому подобное.

Напомним, регистрация на ЕВИ и ЕФВВ перенесена, она будет проходить онлайн.