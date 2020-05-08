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Министр юстиции Украины Денис Малюська уверяет, что с Приватбанка не будут взимать $250 млн в пользу семьи Суркисов. Об это он сообщил на своей страннице в Facebook.

«Исполнительная служба сообщит Приватбанку о необходимости выполнения постановления суда, и, наверное, оштрафует банк за невыполнение и направит материалы в правоохранительные органы (именно такой алгоритм прописан в законе). Никто никаких денег никому не перечислит», — написал он.

Малюська отметил, что другого сценария развития событий представить сложно. «Поскольку решение Печерского районного суда от 2017 году я и сейчас не очень понимаю как можно добровольно или принудительно выполнить. Поэтому на самом деле нас ожидает скучное повторение прошлых серий. А развязка наступит точно не раньше рассмотрения Большой палатой ВСУ дела о законности (или незаконности) конвертации депозитов в акции (так называемый bail-in) в июне этого года», – подчеркнул он.

«Ну и главное, мы не взимать и не требуем взыскать 7 миллиардов гривен (или 250 млн долларов) с Приватбанка. Мы выполняем решение суда, которое требует от Приватбанка обслуживания депозитов (и черт знает, как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 млрд грн в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем», — добавил министр.

Напомним, 5 мая Приватбанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новых постановления о взыскании в пользу семьи Суркисов $250 млн.
ForUm

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