Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 7 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 46 человек. Впервые зафиксировали три летальных случая в течение суток. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с распространением вируса - неутешительная. Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице - три летальных случая от коронавируса. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них - один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания на COVID-19. 32 человека умерли», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии. 5 из них - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева», - сообщил Кличко.

Напомним, за сутки 6 мая в Киеве выявили 24 заболевших COVID-19.