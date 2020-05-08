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Некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на 300% доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больницы.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире hromadske.

«То есть она была использована якобы на медицинские цели, но не на зарплату», — сказал Немчинов.

По его мнению, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, поэтому есть основания привлекать к ответственности глав ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, что в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

24 апреля Кабинет Министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

 
ForUm

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