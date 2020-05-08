С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы приближаемся к 12 мая - дня, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений. Напомню, чего именно будут касаться ослабления. Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). Смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также - автокинотеатр, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов», - сообщил Кличко.

Он отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

«Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - он либо не заходит в помещение. Или это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской», - отметил мэр столицы.

Он заявил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры. А также - школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

«Ибо посмотрите, только за прошедшие сутки - у нас семь больных детей» - подчеркнул Кличко.

Относительно работы общественного транспорта он отметил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем - ограниченном режиме. До 22 мая точно. «Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев», - добавил Кличко.

По его словам, бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

«Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу», - отметил Кличко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.