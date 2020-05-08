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Группа исследователей под руководством вирусолога Флориана Краммера из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai считают, что антитела вырабатываются почти у всех пациентов, переболевших коронавирусом, сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times. 

Антитела вырабатываются вне зависимости от возраста, пола и тяжести течения болезни.

Исследование проводилось по данным 624 больных. Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 511 участников, у остальных их было слишком мало или не было вовсе. При повторном тестировании антитела обнаружили еще у 60 человек.

По мнению ученых, это может говорить о том, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович ранее сообщила, что наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не заразится им снова.
 
ForUm

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