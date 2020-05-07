Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 566-IX, которым предусматривается отмена штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматичном режиме.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Закон исключает из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Напомним, что до этого, каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялось 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

После вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 24 апреля.