Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 566-IX, которым предусматривается отмена штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматичном режиме.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
Закон исключает из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
Напомним, что до этого, каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялось 150 баллов.
В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.
После вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать деньгами.
Соответствующий закон Верховная Рада приняла 24 апреля.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время