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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов», которым отменяется административное взыскание в виде последних, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2809 проголосовали 302 народных депутата.

Закон принят с целью устранения негативного влияния отдельный норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечения привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Закон исключает из КоАП нормы относительно действия административного взыскания в виде штрафных баллов, что налагается на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режим. В частности, это касается пункта 21 части первой статьи 24, части второй статьи 27, статьи 271, а также абзацев других частей первой и второй статьи 122 КУоАП.

 

 
ForUm

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