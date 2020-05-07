Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины «Миротворец» включил в свою базу украинских звезд бокса Александра Усика и Василия Ломаченко, сообщает УНИАН.

«Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины», - сказано в заявлении организации.

В профилях боксеров указаны подробности их действий, которые могли нанести вред Украине. В частности, отмечается участие в съемках российского фильма «Здравствуй, брат, Христос воскресе!» В нем спортсмены весьма неоднозначно рассуждали на тему отношений с Россией.

Кроме того, упоминается поздравление от боксеров с Пасхой в компании российских артистов и священников, а также ряд других спорных заявлений за последнее время.

Напомним, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», в котором рассказывают о своей вере и дружбе с россиянами.