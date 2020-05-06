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Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», в котором рассказывают о своей вере и дружбе с россиянами.

Фильм представил российский монастырь «Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь» вместе с Киево-Печерской лаврой. Его опубликовали на YouTube-канале «Корсуньская пустынь», сообщает hromadske.

Кроме украинцев в фильме снялись два российских спортсмена, а именно боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Также в съемках принял участие митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий и другие священнослужители.

«Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александр Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству», — говорится в описании к фильму.

В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что «сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной... это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом».

Усик в фильме говорит, что он не прекратит дружить с кем-то из России, потому что кто-то «делит портфели».
ForUm

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