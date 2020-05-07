Сегодня, 7 мая 2020 года, Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда провел первое судебное заседание по рассмотрению дела по иску Романа Трубы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, третье лицо - Государственное бюро расследований, в котором истец просил признать противоправным и недействительным указ президента от 27 декабря 2019 № 960/2019 об увольнении истца с должности директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и что о невозможности принять участие в заседании сообщили также с Офиса президента Украины.

Представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020.

Производство по этому делу открыто 10 февраля 2020.

Напомним, 27 декабря 2019 президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

13 января сало известно, что ГПУ открыла против него уголовное производство.

Труба обжаловал в Верховном суде свое увольнение с должности.

Он считает открытие против него уголовного производства местью пятого президента Петра Порошенко.