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По оперативным данным, потребление электроэнергии в Украине в апреле снизилось по сравнению с мартом на 11% и составляет 9028 млн кВт∙ч, а по сравнению с апрелем 2019 - уменьшилось почти 8%, сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей.

По сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%). Население уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.

Основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг.

В то же время, анализ потребления 2019 года показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохраняться до момента завершения карантина.

Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.
ForUm

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