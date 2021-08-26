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Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической, сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что по состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа - 763 тыс. тонн). «В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели - на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа - 490 тыс. Тонн). Это является следствием уменьшения производства электроэнергии на ТЭС в течение выходных дней. В результате за последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% до 249 тыс. тонн.
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