Согласно Положению об Офисе президента Украины, его руководитель назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины (пункт 9). Об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на петицию об увольнении главы ОП Андрея Ермака.

Зеленский подчеркнул, что подписание 11 марта 2020 в Минске протокола Трехсторонней контактной группы (ТКГ) является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют «пакет» достигнутых в Минске в 2014 - 2015 годах договоренностей.

«По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектность ОРДЛО, а также не меняет статус России в переговорном процессе в рамках ТКГ. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины «О международных договорах Украины», поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентированы законодательством», - заявил президент.

Как сообщал ForUm, петиция была обнародована 1 апреля, подписи собрали менее чем за месяц – на 70 дней раньше последнего срока.

«Если вы на стороне Украины, то Андрей Ермак должен быть немедленно уволен, а компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции», - говорится в тексте петиции.