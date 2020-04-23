Количество подписей под петицией к президенту Владимира Зеленского с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака превысила необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

«Если вы на стороне Украины, то Андрей Ермак должен быть немедленно уволен, а компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции», - говорится в тексте петиции.

«Господин президент, время определиться и выбрать, на чьей вы стороне – коррупции и капитуляции перед Россией или на стороне демократической, независимой некоррумпированной Украины», - считает автор петиции Александр Иванов.

Она была обнародована 1 апреля, подписи собрали менее чем за месяц – на 70 дней раньше последнего срока.

Как сообщал ForUm, ранее Зеленского призывали уволить бывшего главу ОП Андрея Богдана.

В ответ на петицию с призывом уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что Богдан уже уволен, имея ввиду переформатирование Администрацию в Офис президента

Андрей Богдан, который был главой АП, возглавил ОП.