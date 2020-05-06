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ФК «Динамо» Киев решил привлечь внимание к проблеме поджогов травы на полях.

«Динамо» принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах «Олимпийский» и «Арена-Львов». Правда, бред? Мы тоже так думаем!» - говорится на странице клуба в Facebook.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 тысяч пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры плоскостей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которые всему миру сейчас и так хватает.

«Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей!» - отметили в клубе.
ForUm

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