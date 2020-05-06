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Верховной Раде проект постановления об организации работы ВР (№3434), которым предусматривается, что ВР с 18 мая будет работать согласно утвержденному ранее плану работы парламента.

Текст проекта постановления обнародован на сайте парламента, сообщает УНИАН.

Проектом постановления предусматривается, что в связи с отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), Верховная Рада постановляет признать утратившим силу пункт 1 постановления ВР «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украина на период действия карантина в Украине» от 17 марта 2020 №534-IX.

Также предусматривается принять к сведению, что с 18 мая Верховная Рада работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии девятого созыва, утвержденным постановлением ВР от 16 января 2020 №462-IX.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, изменениями в постановление ВР от 17 марта 2020 №534-IX предлагается признать утратившим силу, в частности, положение о работе ВР на протяжении действия карантина и до его отмены в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Наполним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 14:00 7 мая в связи с требованием 156 народных депутатов
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