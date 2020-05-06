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Экспериментальный препарат от COVID-19 на основе искусственных антител может стать доступным уже осенью этого года. Об этом в заявили в компании из США Regeneron Pharmaceuticals Inc, которая работает над его разработкой, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.  

Компания готовится начать первые испытания на людях в июне. Выполнение обещания завершить работу над лекарством к осени, по словам главного научного директора Regeneron Джорджа Янкопулоса, будет зависеть "от многих факторов", включая с тем, сработает ли препарат так, как следует. "Мы делали подобное и раньше, но мы стараемся вывести процесс на новый уровень", - сказал Янкопулос.

Лекарство от COVID-19, над которым работает американская фармакологическая компания, - это коктейль из двух видов антител. Последние - это искусственные аналоги белков, которые обычно вырабатывает иммунная система, реагируя на коронавирус.

Bloomberg напоминает, что разработка Regeneron, так же как и ряд других препаратов, дают большие надежды. Ожидается, что испытания на людях начнутся этим летом. Другие компании, которые разрабатывают лекарства против коронавируса на основе антител, тоже продвигаются вперед довольно быстро.
ForUm

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