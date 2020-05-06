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Том Круз собирается вместе с Илоном Маском снять первый фильм в космосе, свое участие в проекте подтвердило и NASA.

Космическое агентство предоставит актеру доступ к международной космической станции (МКС). Об этом в Twitter написал директор NASA Джим Брайденстайн, сообщает 112 Украина.

«NASA в предвкушении от работы с Томом Крузом на МКС! Мы нуждаемся в популярных средствах информации, чтобы те вдохновляли новое поколение инженеров и ученых на нашу амбициозную реализацию планов», - говорится в сообщении.

Какие-либо подробности фильма не разглашаются.

 
ForUm

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