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Количество людей, вылечившихся от коронавирусной болезни COVID-19, в мире по состоянию на утро 6 мая приближается к 1,2 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), сообщает УНИАН.

В частности, одолели коронавирусную инфекцию 1 198 832 пациента. Всего с начала пандемии зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 257 239 человек.

Возглавляют тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран США – там выявлен 1 204 351 инфицированный. На втором месте находится Испания (219 329), на третьем – Италия (213 013).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в США (71 064 умерших), Великобритании (29 501) и Италии (29 315).

 
ForUm

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