Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на утверждение нового состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению министра, которое он озвучил в интервью Радио НВ, обновлять состав делегации не стали бы без его усиления.

«Я всегда положительно отношусь к любому усилению позиций Украины на международной арене. Если бы эти изменения не означали усиление, то они бы просто не проводились», — заявил Кулеба.

В частности, руководитель МИД положительно откликнулся о фигуре вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в составе делегации. По его словам, это создает вертикаль не только «нарабатывания решений», но и их реализации.

Также министр отметил роль нардепов в делегации.

«Вы видите появление представителей парламента, что очень важно, потому что мы понимаем, что парламент должен быть непосредственно вовлечен в те решения, которые нарабатываются в Трехсторонний контактной группе», — сказал Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.