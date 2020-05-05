Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США, обвинившие Китай в искусственном создании нового коронавируса, не предоставили никаких доказательств.

Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

«Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остается спекулятивным», - сказал он.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что имеется «значительное количество доказательств» того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не оспаривает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть.