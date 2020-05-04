Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает РБК-Украина.

Трамп считает, что худшим решением китайских властей стало то, что они запретили въезд в Китай, но не запретили въезд своим жителям в США и по всему миру.

«Я думаю, что они (власти Китая) совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать (в КНР для проведения расследования), но они не хотели нас пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее словно пожар, и не смогли сделать это», - сказал Трамп.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил о существовании большого количества доказательств, что распространение коронавируса, вызывающего заболевания COVID-19, началось с лаборатории в китайском городе Ухань.