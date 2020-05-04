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В течение апреля 2020 в воздушном пространстве страны было осуществлено 2372 рейса, что на 90,2% меньше, чем в апреле 2019 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Украэроруха.

«Украэрорух как национальный провайдер аэронавигационного обслуживания обеспечил своими услугами 559 внутренних рейсов (-78,3% по сравнению с апрелем прошлого года), 607 международных рейсов (-95,2%) и 1206 транзитных рейсов (-86,3%)», - говорится в сообщении.

Аналогичная тенденция наблюдается в воздушном пространстве всей Европы. По данным Евроконтроля, уменьшение объемов воздушного движения в Европейском регионе в течение апреля составляет -88%.

Согласно уточненному прогнозу Евроконтроля на май, интенсивность полетов должна расти и составлять уже 15% прошлогоднего количества полетов за этот период.
ForUm

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