также в разделеОбщество
Панама закрыла дело против Порошенко, начатое по заявлению Портнова 4
Задолжал бюджету 215 тыс. пиарщика Дениса Иванова разыскивает МВД Украины 11
Известного российского пропагандиста пустили в Украину 23
АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона 16
Рябошапка лишил Луценко премии за сентябрь 36
Рейтинг лучших увлажнителей воздуха 35
ОБСЕ: Боевики в ОРДЛО проводят перепись населения 46
Журналист пожаловался в суд на следователя по делу Мендель 27
ГПУ открыла три новых дела по хищениям в «оборонке» 23
На киевском вокзале пытались ограбить Руслану Пысанку 38
15 октября. Картина дня 26
На Житомирщине военного медика задержали за взятку от призывника 20
Крымской судье, признавшей имущество Минобороны собственностью РФ, вынесли приговор 46
«Бабье лето» побило уже два температурных рекорда в Киеве 27
ТКГ не смогла договориться о новом графике разведения сил на Донбассе 28
Житель Полтавщины получил 12 лет тюрьмы за шпионаж для ФСБ 20
Верховный суд РФ оставил в силе приговор «украинским диверсантам» 25
Бывший министр обороны Кузьмук уволен с военный службы 67

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Андрея Ярмака на должность исполняющего обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), кандидатуру которого предложил министр инфраструктуры.

Об этом  ForUm’у сообщили в пресс-службе Украэроруха.

«Стать руководителем Украэроруха - большая ответственность, поскольку это стратегическое предприятие, которое гарантирует безопасность воздушного движения. Его миссия важна не только для нашей страны, но и для всего Европейского региона. Знаю, что на предприятии есть уникальные специалисты, которые умеют качественно работать. Имел опыт работы с ними в воплощении различных проектов, когда возглавлял отдел авиационного транспорта Мининфраструктуры. Готов приложить максимум усилий для реализации стратегических целей провайдера аэронавигационного обслуживания, опираясь на профессионализм и опыт коллег. Сегодня наша задача - повысить ключевые показатели предприятия, в частности финансовой эффективности, в том числе и региональных подразделений», - заявил Ярмак.

Андрей Ярмак (1985 г. р.) закончил Национальный авиационный университет по специальности - компьютерные системы и сети; правоведение.

Возглавлял отдел авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины, был исполнительным директором КП «Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева», работал в международных аэропортах «Борисполь» и «Львов», в авиакомпаниях Austrian Airlines и Lufthansa. Имеет успешный опыт работы в сфере стратегического маркетинга.

Женат, воспитывает сына.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), созданное в 1992 году, является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС). Среди основных задач предприятия - обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечения деятельности и развития подразделений ОГВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства. В состав Украэроруха входят шесть региональных структурных подразделений: Львовский, Одесский, Днепропетровский, Харьковский, «Киевцентраэро» и «Крымаэрорух».  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
8
Теги