Кабинет Министров Украины согласовал назначение Андрея Ярмака на должность исполняющего обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), кандидатуру которого предложил министр инфраструктуры.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Украэроруха.

«Стать руководителем Украэроруха - большая ответственность, поскольку это стратегическое предприятие, которое гарантирует безопасность воздушного движения. Его миссия важна не только для нашей страны, но и для всего Европейского региона. Знаю, что на предприятии есть уникальные специалисты, которые умеют качественно работать. Имел опыт работы с ними в воплощении различных проектов, когда возглавлял отдел авиационного транспорта Мининфраструктуры. Готов приложить максимум усилий для реализации стратегических целей провайдера аэронавигационного обслуживания, опираясь на профессионализм и опыт коллег. Сегодня наша задача - повысить ключевые показатели предприятия, в частности финансовой эффективности, в том числе и региональных подразделений», - заявил Ярмак.

Андрей Ярмак (1985 г. р.) закончил Национальный авиационный университет по специальности - компьютерные системы и сети; правоведение.

Возглавлял отдел авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины, был исполнительным директором КП «Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева», работал в международных аэропортах «Борисполь» и «Львов», в авиакомпаниях Austrian Airlines и Lufthansa. Имеет успешный опыт работы в сфере стратегического маркетинга.

Женат, воспитывает сына.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух), созданное в 1992 году, является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС). Среди основных задач предприятия - обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечения деятельности и развития подразделений ОГВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства. В состав Украэроруха входят шесть региональных структурных подразделений: Львовский, Одесский, Днепропетровский, Харьковский, «Киевцентраэро» и «Крымаэрорух».