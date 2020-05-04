Правительство Египта разрешило открыть местные отели для внутренних туристов при условии, что заселенность составит не более 25% от общей вместительности заведения, сообщает Укринформ.

Также вводятся дополнительные медицинские меры по борьбе с коронавирусом. В частности, чтобы восстановить работу, гостиницы должны иметь клинику с постоянным врачом, регулярно проверять отдыхающим температуру и установить дезинфекционное оборудование.

В то же время гости должны регистрироваться в отеле онлайн, а персонал - постоянно проходить быстрые тесты на COVID-19. Также в отелях обустроят специальные карантинные зоны в случае, если будут обнаружены заболевшие.

Что касается питания, то его будут предоставлять туристам по заранее определенному меню, а расстояние между столиками должно быть значительно больше, чем до пандемии коронавируса.

Ограничения на количество одновременного пребывания в отеле отдыхающих будут действовать до конца мая. А с 1 июня власти Египта позволят работать отелям на заселенность до 50%.

На местных курортах сейчас запрещено проводить любые массовые мероприятия, например вечеринки или свадьбы, под запретом также - кальяны и буфеты под открытым небом.