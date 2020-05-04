На 07:00 4 мая в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 48 человек, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Также за период пандемии выздоровели 33 человека и зафиксировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 107 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случаев заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.