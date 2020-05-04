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В Италии начинают ослаблять ограничительные меры, которые были введены 55 дней назад для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

«В понедельник Италия вошла во вторую фазу чрезвычайной ситуации относительно коронавируса, которая позволяет начать постепенное смягчение ограничительных мер, действовавших 55 дней», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, около четырех миллионов граждан смогут вернуться на работу после почти двухмесячного вынужденного перерыва. При этом работодателей обязали дезинфицировать рабочие места, а работники должны иметь возможность выполнять работу с соблюдением социальной дистанции.

Людям также позволили посещать родственников. В то же время они обязаны носить маски. Большие семейные собрания до сих пор запрещены.

Тренировки могут восстановить некоторые спортсмены.

При этом до 18 мая будут оставаться закрытыми магазины, кроме продуктовых и тех, что продают товары первой необходимости.

Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты не будут открывать своих дверей для посетителей до 1 июня.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, школы откроются не ранее сентября.
ForUm

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