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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил о готовности его ресторана «Велюр» заплатить штраф, если он нарушил условия карантина. Также парламентарий пообещал в таком случае лично готовить обеды врачам.

Об этом Тищенко написал на своей странице в Facebook.

«Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана заплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны я, Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до конца карантина», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как «Велюр» действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи.  

 
ForUm

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