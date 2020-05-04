Госсекретарь США Майкл Помпео заявляет о существовании большого количества доказательств, что распространение коронавируса, вызывающего заболевания COVID-19, началось с лаборатории в китайском городе Ухань.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью китайскому телеканалу ABC News, сообщает Укринформ.

«Существуют огромные доказательства того, что именно с этого все и началось», - заявил госсекретарь США, когда его спросили о возможности происхождения коронавируса из лаборатории китайского города Ухань, на что ранее намекнул президент Трамп.

Помпео напомнил, что американская сторона с самого начала заявляла о происхождении вируса из Уханя. «Это не впервые, когда мир испытал распространение вирусов вследствие неудач в китайской лаборатории», - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что разведывательное сообщество продолжает устанавливать детали. «Но я могу сказать вам, что существует огромное количество доказательств, что это пошло из лаборатории в Ухане», - подчеркнул госсекретарь США.

Кроме того, Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая приложила «классические усилия по дезинформации», когда заставляла молчать медицинских работников и выдворяла журналистов из страны, чтобы ограничить распространение информации о вирусе. При этом глава американской дипломатии подчеркнул, что действия Пекина «создали огромный риск» и нанесли ущерб сотням тысяч людей во всем мире.

«Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая сделала все возможное для того, чтобы мир не вовремя узнал о том, что происходит», - сказал он.

В связи с этим Помпео пообещал, что Соединенные Штаты «будут привлекать к ответственности причастных лиц».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп накануне заявил, что видел доказательства о происхождении коронавируса из лаборатории китайского Уханя. В то же время Офис директора Нацразведки США исключил искусственное происхождение вируса, хотя и подчеркнул, что продолжает устанавливать, началась ли вспышка через контакт с зараженными животными, или же это стало следствием аварии в китайской лаборатории.