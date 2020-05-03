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В Житомирской области ликвидированы три очага возгорания лесной подстилки, в зоне отчуждения в Киевской области тлеют торфяники.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

В Житомирской области по состоянию на 12:00 3 мая в Овручском районе на территории Овручского лесничества ликвидировано 2 очага возгорания лесной подстилки вблизи сел Первомайское (возник 16.04) и Дубовый Гай (возник 29.04). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи села Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества.

Подразделениями ДСНС продолжают оказывать помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человека и 62 единицы техни

В то же время в Киевской области ГСЧС продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников. Привлечено 173 человека и 56 единицы техники.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы.

Напомним, при пожаре погибла 79-летняя жительница Житомирской области, которая жгла сухую траву.
ForUm

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