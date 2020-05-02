В Житомирской области на протяжении дня 1 мая произошло 3 пожара, в одном из которых погибла 79-летняя женщина. Это произошло в с. Гремячее Романовского района.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит возле пожара в полубессознательном состоянии», — говорится в сообщении.

Очевидцы вызвали «скорую», на которой пострадавшую доставили в больницу. Однако женщина получила 50% ожогов тела 4 степени, спасти ее жизнь так и не удалось.

В ГСЧС добавили, что 1 мая им сообщили о возгорании сухой травы в с. Кишин Олевского района. Выяснилось, что посреди поля горит сухая трава на площади 1 га. Спасатели справились с возгоранием, не допустив дальнейшего распространения пламени. В тот же день с самого утра они тушили возгорание мусора на площади 800 кв. м в городе Олевск.

Напомним, спасатели еще ликвидируют пожары в Киевской и Житомирской областях.