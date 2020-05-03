За последние сутки, 3 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Об этом говорится в суточном возведении Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики обстреляли три населенных пункта:

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал украинские позиции неподалеку Широкино и Пищевика.

По окрестностям Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север:

по защитниках Орехового вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали окраины Крымского

Потери врага за текущие сутки уточняются.

По итогам за прошедшие сутки, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Богдановка, Старогнатовка, Каменка, Марьинка, Пески, Хутор Вольный, Орехово, Южное, Крымское и Новоалександровка.

По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

«Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника», - отмечается в сообщении.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению распространения инфекции в воинские коллективы ОС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Луганщине ВСУ уничтожили авто боевиков с боеприпасами.