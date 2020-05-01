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29 апреля на Луганщине военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство российских оккупантов, которое осуществляло подвоз боеприпасов на позиции, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Напомним, на днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения.

Метким выстрелом наши защитники в очередной раз напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия.
ForUm

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