В селе Познань Рокитновского района Ривненской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту, сообщается на сайте Ривненской облгосадминистрации.

«В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блок-пост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - сказано в сообщении.

В Ровенской ОГА отметили, что на въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда.

Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.

В настоящее время, в селе COVID-19 заболело 6 человек.

По состоянию на утро 3 мая на Ровенщине зафиксировано 733 случая заболевания коронавирусом. За сутки выявлено 39 новых больных.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.