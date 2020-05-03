Об этом глава государства сообщил 3 мая на совещании, передает издание «Белта».

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны — ред.) умирали... ради нас, как бы это пафосно ни звучало», — пояснил он.

В то же время Лукашенко предупредил организаторов, что если это предложение таки примут, то «никого тянуть на это мероприятие не надо».

«Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймем. Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», — подчеркнул президент.

Лукашенко также добавил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также выразили желание посетить парад в Минске.

«Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если для этого надо выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — заверил белорусский лидер.

В целом президент убежден, что парад — это не самый опасный с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мера, так как будет организован «как положено»: «Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада».

Глава государства обратил внимание, что ни в прошлом, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводили, и граждане сами решали, где им быть.

«И надо отметить, мы это заметили, люди очень осторожно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления», — добавил Лукашенко.

Напомним, Минобороны Беларуси намерено провести парад 9 мая в Минске. ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин.