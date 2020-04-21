Минобороны Беларуси намерено провести парад 9 мая в Минске, сообщает TUT.BY.

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», — объясняют в Минобороны.

При этом ведомство сообщает, что во время тренировок медслужба Вооруженных сил выполняет «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий».

Ответ Минобороны датирован 16 апреля. Именно в тот день стало известно о первом случае коронавируса в армии — у солдата-срочника из учебного центра в Печах. На следующий день коронавирус подтвердился еще у двух военнослужащих. Контакты зараженных солдат изолировали в палаточных городках.

В день, когда был подписан ответ белорусского Минобороны, стало известно и о переносе парада Победы в Москве.

