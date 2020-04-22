Всемирная организация здравоохранения призвала власти Беларуси ввести ограничительные меры, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Такие рекомендации предоставили 21 апреля эксперты ВОЗ, которые чуть раньше посетили Беларусь, чтобы оценить действия власти по противодействию пандемии. В заявлении экспертная группа отмечает «стремительный рост» количества больных COVID-19 в этой стране, сообщает hromadske.

В отличие от европейских стран, которые ввели строгие ограничения для сдерживания эпидемии, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, а богослужения на Пасху 19 апреля церкви отправляли в обычном режиме.

В ВОЗ советуют власти Беларуси приостановить «массовые собрания», в частности религиозные, спортивные и культурные мероприятия, а также ввести карантин по крайней мере для людей, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.

Кроме того, организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, ограничить передвижение людей «без предельной необходимости, особенно для групп риска», а также остановить работу не критичных предприятий.

По состоянию на утро 22 апреля в Беларуси насчитывается 6723 больных, 55 из них умерли, а 577 выздоровели.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает утверждать, что в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней, а также называет рекомендации ВОЗ по противодействию пандемии «массовым психозом».

Напомним, Минобороны Беларуси намерено провести парад 9 мая в Минске.